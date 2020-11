Americana terá série de debates abertos

Começa esta terça-feira a série de 3 debates que deverá definir os rumos da eleição para prefeito em Americana. O primeiro deles acontece esta noite e é promovido pelo Jornal Americanense- e terá transmissão online. A rádio Notícia fará o debate final no dia 12, a 3 dias do pleito. Antes, acontece o debate do jornal OLiberal.

ABERTOS E DE DOMÍNIO PÚBLICO– O conceito aberto é porque o mundo da pandemia tornou comum a quase todo os acessos online e ‘lives’ via facebook, instagram e youtube. Para se ter uma ideia, em 2008, o debate realizado na Câmara dos Vereadores sequer teve transmissão ao vivo, enquanto agora todo mundo poderá ver em várias plataformas.

MUITOS CANDIDATOS– O único ‘senão’ para os debates é a existência de muitos candidatos, que deve seguir confundindo o eleitor. Para os candidatos menos conhecidos ou com menos presença física na campanha, o grande fato será se apresentar já tentando se diferenciar dos demais. Tarefa difícil.