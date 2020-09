Americana. Semana define quem estará na urna

A semana começa decisiva para se saber quem serão os candidatos e as candidatas a prefeita/o com seis nomes confirmados e outros seis em dúvida. Na semana passada, Zé Odécio perdeu o Avante e foi apoiar o PSDB. Cotado e esperado para compor com os tucanos, Ricardo Molina/Republicanos reuniu partidos pequenos e afirmou que segue na disputa.

MULHERES E ESQUERDA– Pouco comum na história de Americana, as mulheres chegaram para dividir a disputa e podem ser metade caso a cidade fique com ‘apenas’ seis candidatos a prefeito. Giovana Fortunato/PDT, Lurdinha Ginetti/PT e Talitha DeNadai/PSD são nomes dados como certos nas urnas. Dos nomes femininos na disputa, duas estão nos partidos mais à esquerda do cenário. Ainda na esquerda, o PSol vem para confirmar sua primeira candidatura com Adriano Chapolim.

OUTRAS DÚVIDAS– Sobram seis nomes e ainda restam algumas dúvidas sobre os caminhos a serem adotados. O ‘mercado da política’ não vê mais Welington Rezende/Patriotas como candidato a prefeito ou a vice. O MDB deve confirmar o vereador Dr Ondas em chapa com o ex-prefeito Erich Hetzl/Podemos. O vereador Marco Kim Jorge/Solidariedade é sobre quem mais pairam dúvidas. Ele tem um partido, uma equipe bastante profissional, mas parece carecer de ‘time’- seja candidatos a vereador ou vice. O presidente da Câmara Luiz Rodaben/Cidadania tem um partido mais robusto, mas ainda não tem nada definido. Nome do PSL, Major Crivelari garante que vem nem que seja se for para ‘cair atirando’, mas o mercado ainda vê o movimento com algumas dúvidas.