Americana sem ‘lançamento’ de pré candidatos

Enquanto em algumas cidades da região aconteceram ‘lançamento’ de várias pré-candidaturas a prefeito esta semana, os nomes de Americana optaram por não fazer o movimento, aumentando as dúvidas sobre os nomes que estarão nas urnas como opção no dia 15 de novembro. O PSDB fez algo como um pré-lançamento semanas atrás, mas na verdade definiu que o candidato será o vereador Rafael Macris.

O cenário atual indica que Americana terá um mínimo de sete e um máximo de 12 candidatos a prefeito. A maioria dos prés ainda dizem que estarão nas urnas no dia 15 de novembro, mas optaram por não fazer o tal lançamento da pré-candidatura uma vez que estamos bem próximos das convenções partidárias- ‘liberadas’ já a partir da semana que vem.

QUEM PERDE QUEM GANHA– Com um número maior de candidatos, assessores do ‘time da frente’ acreditam que será menos trabalhoso alcançar votos para ser o 1o colocado nas urnas. Já o ‘segundo time’ enxerga que o maior número de candidatos mostra a incapacidade das campanhas ‘mais vistosas’ em atrair partidos soltos no processo.