Americana seleciona 36 artistas no projeto ‘Cultura na Quarentena’

Dando sequência ao projeto “Cultura na Quarentena”, a Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo) concluiu a etapa de inscrições e informa o cronograma de execução aos artistas contemplados. No total, 56 pessoas se inscreveram, sendo que 36 foram aprovados (14 inscrições em grupo e 22 inscrições individuais) e os vídeos serão transmitidos nas mídias sociais da Sectur e da Prefeitura Municipal. Cada grupo artístico irá receber a ajuda de custo de R$500 e cada artista individual irá receber R$250. De acordo com a Sectur, os pagamentos serão realizados no dia 27 de julho, diretamente na conta corrente dos inscritos selecionados.

O secretário de Cultura e Turismo, Fernando Giuliani, falou sobre a importância do projeto neste período de isolamento social, que atingiu diretamente a classe artística. “O Cultura na Quarentena é uma maneira de apoiar nossos artistas, nesta fase em que eles não podem se apresentar em público. Foi muito bom ver a diversidade de trabalhos desenvolvidos e os temas abordados. Quero agradecer ao Conselho de Seleção do projeto, formado por membros do Comcult e das Câmaras Setoriais, pelo empenho, dedicação e por fazerem todo o processo de forma muito ágil”, disse Fernando.

O projeto “Cultura na Quarentena” teve como objetivo principal atender emergencialmente a classe artística em face a imposição restritiva de quarentena, devido a pandemia do Covid-19. É um projeto que abrange todas as modalidades artísticas e culturais e cada inscrito em sua modalidade, participou com um vídeo de até cinco minutos, seja tocando, encenando, dançando, pintando, entre outros.

Catorze inscrições foram indeferidas e estes poderão recorrer a partir desta terça-feira (7) até quinta-feira (9), utilizando o mesmo número de protocolo de inscrição.