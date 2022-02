Americana tem seleção para grupo de K-Pop

A Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur) de Americana está com inscrição aberta para uma oficina de K-Pop, que será ministrada pelo Grupo Little Secrets, na próxima sexta-feira (25), das 20 às 22 horas, no Centro de Cultura e Lazer (CCL), na Avenida Brasil, 1293, região do Jardim São Paulo.

As vagas estão limitadas a 10 participantes, e as inscrições podem ser realizadas pelo telefone 3408 4800, ou pessoalmente no dia da oficina, conversando com a professora.

O K-Pop, ou Korean pop, é um gênero musical que surgiu na Coréia do Sul e grande influenciador na cultura local, fazendo-se presente na moda, estilo de vida e produtos licenciados. Originou-se em 1992 com o grupo Seo Taiji and Boys, e o estilo logo se popularizou nos países asiáticos. Tornou-se muito popular, e hoje é tocado no mundo todo.