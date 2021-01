Americana segue vacinando idosos de casas de repouso

A campanha contra a Covid-19 em Americana vacinou nesta terça-feira (26) 645 pessoas, sendo 573 profissionais que atuam em hospitais particulares e no Hospital Municipal e 72 idosos residentes em duas ILPIs (Instituição de Longa Permanência para Idosos), Flor de Lis, no Jardim Santa Eliza; e Árvore da Vida, no Jardim Ipiranga. Com a etapa desta terça, o município contemplou até agora 2.130 indivíduos vacinados.

Ainda na terça-feira o município recebeu 2.290 doses da vacina Oxford-AstraZeneca, provenientes da Índia, e que foram incorporadas ao atual esquema de vacinação, contemplando profissionais de saúde e idosos institucionalizados, conforme diretrizes da Secretaria Estadual da Saúde.