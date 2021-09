Teatro Municipal de Americana sem previsão de reabertura

O Teatro Municipal de Americana segue sem previsão de reabertura. A informação é da Secretaria de Cultura e Turismo de Americana.

Em nota, a Secretaria afirmou que o problema agora é a reforma da estrutura do palco do local, que desabou parcialmente em novembro de 2019.

Em 2020, a primeira licitação deu deserta, devido ao período de pandemia. Nova licitação foi promovida e a adequação está sendo executada pela empresa especializada contratada, que tem 90 dias para a entrega da obra, podendo este prazo ser prorrogado conforme a legislação em vigor. Diante disso, no momento não é possível estimar o prazo de retomada das atividades, diz parte da nota.

Após 4 anos fechado, em fevereiro de 2015 o Teatro passou por reforma e foi reaberto ao público em agosto do mesmo ano. Em 2019, aconteceu o acidente com o palco e, em 2020, fechou por conta da pandemia e desde então segue fechado.

A secretaria também informou que em 2020 o Teatro ficou fechado devido ao Decreto de Contenção da Pandemia do Covid 19 – Plano São Paulo. Ainda em 2020, mesmo sendo provado que não houve falha na estrutura do palco, foi firmado TAC com o Ministério Público, pela necessidade de emissão de nova ART. Novas normas de construção e de estrutura do palco levaram a administração a promover alterações para a emissão da ART.

Cidades vizinhas como Santa Bárbara, Piracicaba e Limeira já começaram a receber público para apresentações e divulgar calendários de apresentações.

COBRANÇA. No último evento público envolvendo a secretaria de cultura, no aniversário de Americana, o secretário Fernando Giuliani levou um ‘puxão de orelha’ do prefeito Chico Sardelli (PV) pelo atraso na obra da Estação Ferroviária, no Centro. A cobrança pela reabertura do Teatro deve se fortalecer com as outras cidades andando com as atividades culturais.

