Em comum acordo entre a Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo de Americana) e o Comcult (Conselho Municipal de Cultura), está disponível no site da Prefeitura Municipal de Americana o acesso para cadastro e mapeamento dos artistas do município. O formulário on-line pode ser preenchido no site http://www.americana.sp.gpv.br

De acordo com a secretaria, não há prazo para encerramento do cadastro.