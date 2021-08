Americana sedia reunião de prefeitos da RMC

Americana sediou nesta terça-feira (17) a reunião dos membros do Conselho de Desenvolvimento da RMC (Região Metropolitana de Campinas), composto por prefeitos dos 20 municípios. O encontro de chefes do Executivo municipal ocorreu em um clube na região central da cidade, e um dos temas abordados foi a recuperação da qualidade da água da represa de Salto Grande.

“Eu não poderia deixar de falar de um tema tão importante como este em uma reunião de prefeitos. Essa é uma oportunidade de sempre falarmos de um problema recorrente na nossa região que é a questão da despoluição da represa. Americana tem seu passivo ambiental, estamos cuidando do assunto da melhor forma possível, mas não podemos esquecer das cidades que estão a montante de Americana, causando infelizmente um prejuízo ambiental hoje não só para a cidade como para toda a região”, declarou o prefeito anfitrião, Chico Sardelli, ao lado do vice-prefeito Odir Demarchi.

Chico apresentou um vídeo informativo sobre a situação da represa e apelou aos presentes pela ampliação do tratamento de efluentes de forma a reduzir a carga de matéria orgânica despejada no Rio Piracicaba, que forma o reservatório de água em Americana. “A bem da verdade, nós vamos conviver com esse tema ao longo dos anos porque a represa tem uma carga de detritos grandíssima e faz parte do calendário político e ambiental. Estamos fazendo a lição de casa e peço encarecidamente aos prefeitos a união para que juntos possamos preservar esse patrimônio regional. Sei que não é uma missão fácil mas Americana tem pago um custo ambiental altíssimo”, disse.

Os prefeitos ainda discutiram outros temas ligados à habitação, saúde e tributação. Além de Odir, participaram da reunião o presidente da Câmara, vereador Thiago Martins e o superintendente do DAE, Carlos Cesar Gimenez Zappia. Também marcaram presença os vereadores Pastor Miguel, Leco e Nathalia Camargo e secretários municipais.