Americana sedia etapa do Paulista de Bicicross

Americana sedia, nos dias 9 e 10 de abril, a 2ª etapa do Campeonato Paulista de Bicicross, que será realizada na pista de BMX, ao lado do Clube do Flamengo. O evento, que tem apoio da Secretaria de Esportes, também contará com praça de alimentação completa com food trucks.

A competição terá a presença de 462 pilotos de 70 cidades, de estados como São Paulo, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia e Espírito Santo.

“É muito gratificante receber um evento esportivo dessa magnitude. Americana oferece uma estrutura adequada, com uma pista que é referência na prática do bicicross”, avalia a secretária de Esportes, Grasiele Agostinho Rezende da Silva.

No sábado, dia 9, acontecerão os treinos das 14 às 17 horas; e no domingo, os treinos oficiais começam às 7h30, e as provas, a partir de 10h30.