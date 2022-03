Americana sedia debate do Plano Diretor Integrado da RMC

Americana sedia, na próxima quarta-feira (16), reunião para realização da audiência do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI) da Região Metropolitana de Campinas (RMC), com a participação de representantes dos municípios de Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Monte Mor. O encontro acontece às 9 horas no Clube do Bosque, que fica na Rua Florindo Cibin, nº 55, Jardim Girassol.

Durante a audiência, haverá exposição do tema, encaminhamento de perguntas e de contribuições ao plano, por meio de manifestações orais e escritas dos participantes, conforme Regulamento de Audiência Pública Híbrida constante da plataforma do PDUI da Região Metropolitana de Campinas, que permanecerá aberta até o dia 22 de março próximo no endereço (http://rmc.pdui.sp.gov.br).

O Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI) é um instrumento legal de planejamento e gestão metropolitana e regional, definido em 2015 pelo Estatuto da Metrópole (LeiFederal 13.089). Ele estabelece as diretrizes e aponta os meios necessários para orientar ações governamentais e da iniciativa privada em Regiões Metropolitanas (RMs) e Aglomerações Urbanas (AUs), no que se refere às funções públicas de interesse comum.