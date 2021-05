Americana prepara uso do Google for Education nas escolas da rede municipal

A Prefeitura de Americana se prepara para dar um importante passo na questão do uso da tecnologia na Educação, por meio das ferramentas do Google for Education. Em breve, os profissionais da rede municipal de ensino passarão por treinamento, que os capacitará para lidar com essas inovações. Uma licitação foi realizada para a contratação de uma empresa especializada em treinamento, e o processo já foi homologado com a vencedora Colaborativa Assessoria e Consultoria em Educação.

O prefeito Chico Sardelli é um entusiasta do uso da tecnologia na Educação desde que tomou conhecimento de experiências muito bem sucedidas com o Google for Education em outros municípios. “Quando fui deputado tive a oportunidade de verificar na prática os benefícios que a tecnologia traz para a educação, principalmente das crianças menores. Quero que os filhos das famílias americanenses tenham acesso a esta plataforma de ensino inovadora, lúdica e capaz de formar grandes cidadãos”, declarou.

A empresa contratada será responsável pela configuração do painel G Suite for Education e criará conta de e-mail para todos os alunos, professores e gestores das unidades escolares. Além disso, serão oferecidas 68 horas de capacitação nas ferramentas Google para todos os profissionais, por meio de trilhas de aprendizagem específicas para Educação Infantil e Ensino Fundamental.

O curso envolverá assuntos como organização, criação e edição de arquivos, utilização de planilhas, gerenciamento de sala de aula, criação de fóruns de discussão, criação de páginas, entre outros, por meio de ferramentas como Google Drive, Documentos Google, Planilhas Google, Google Apresentações, Youtube Edu, Youtube 360., Formulário Google, Google Classroom, Google Sites, Google Agenda, Google Meet, Google Earth, Google Maps e Google Expedições.

Serão capacitados 800 profissionais da Secretaria de Educação, como auxiliares de desenvolvimento infantil, professores de todos os níveis escolares, pedagogos, coordenadores, diretores, supervisores e funcionários da área de informática.

“Há algum tempo nossa rede tem pedido uma formação, não só na questão do ensino remoto, no uso das ferramentas digitais, mas também para aprimorar as questões pedagógicas. E essa capacitação possibilita atender as duas demandas, tanto a utilização das ferramentas do Google para melhorar a qualidade das aulas, como para aprender trilhas pedagógicas que serão trabalhadas em sala de aula”, destacou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

Ghizini ressalta, ainda, que essa é uma grande conquista para Americana, uma vez que o Google for Education tem uma aprovação muito grande onde foi implantado. E vai possibilitar um salto de qualidade na rede municipal de ensino com o uso da tecnologia em sala de aula e para o ensino remoto. “Como o ensino híbrido será cada vez mais uma realidade, não apenas por conta da pandemia, mas também porque a tecnologia é importante e deve ser utilizada na educação, e para o aprimoramento individual dos nossos educadores, que carecem dessa oportunidade de qualificação, de aprimoramento e aprofundamento de suas habilidades no uso da tecnologia com finalidade pedagógica”, concluiu.