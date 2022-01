Americana reúne Região Turística do Bem Viver

A Secretaria de Cultura e Turismo de Americana sediou, na tarde desta terça-feira (4), reunião com representantes de municípios que compõem a Região Turística do Bem Viver. Fazem parte do grupo as cidades de Americana, Campinas, Santa Bárbara d’Oeste, Elias Fausto, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia.

O encontro de ontem teve o objetivo de discutir a participação dessas cidades no Projeto Rotas Gastronômicas, idealizado pelo governo do Estado com o intuito de incentivar o turismo gastronômico de várias regiões, compartilhando suas heranças culturais por meio da valorização de ingredientes e receitas locais. Enfim, promover as identidades únicas de cada região.

“As sete cidades do Bem Viver selecionarão os 15 melhores elementos da gastronomia e seus respectivos atores principais, como produtos gastronômicos e turísticos e restaurantes. Teremos como critério de avaliação as características regionais, a relação com a cultura e história locais e o potencial de atração de turistas, produtos da gastronomia in natura, receitas e pratos típicos criados a partir de produtos regionais e restaurantes, bares, doçarias, padarias, entre outros que integrem e caracterizem o turismo gastronômico da região”, explicou a diretora da Unidade de Turismo, Roseli dos Santos.

O Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Turismo, selecionou sete regiões turísticas. Americana está inserida no Polo 4, do qual fazem parte 10 cidades da Região Turística das Frutas, nove da Região Turística das Águas e Flores Paulista, sete da Região Turística do Bem Viver e sete da Região Turística Roteiro dos Bandeirantes. “Estamos trabalhando para que a Região do Bem Viver esteja inserida no Projeto Rotas Gastronômicas do Estado de São Paulo”, concluiu Roseli.