Americana retoma plano de carreira dos professores da rede municipal

A Prefeitura de Americana publica, nesta sexta-feira (9), decreto do prefeito Chico Sardelli, que autoriza a retomada dos pagamentos previstos no plano de carreira dos integrantes do quadro do magistério público municipal.

O último ano pago foi referente a 2015.

O plano de carreira dos profissionais do magistério de Americana foi aprovado pela Lei 4.053, de 2004. Todos os anos, os profissionais têm direito a uma progressão de seus vencimentos, de acordo com os cursos e especializações que tenham realizado. Com a retomada, os profissionais que têm direito a essa progressão passarão a receber o direito retroativo a 2016.

“É uma forma de reconhecimento do trabalho realizado por esses profissionais, além de um direito estabelecido por lei”, salientou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

“É um compromisso que assumi quando iniciamos o Governo, de reconhecimento e valorização dos profissionais da educação”, completou o prefeito.