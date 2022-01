Americana retoma elaboração do Plano de Adaptação Climática

Dando continuidade aos trabalhos para a elaboração Plano Municipal de Adaptação e Resiliência Climática, interlocutores da Secretaria de Meio Ambiente (SMA) da Prefeitura de Americana vão retomar, no dia 1º de fevereiro (terça-feira), via online, da capacitação ministrada por meio do Projeto Municípios Paulistas Resilientes (PMPR), iniciativa da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo (SIMA), em parceria com a Agência Alemã para o Desenvolvimento Sustentável no Brasil (GIZ). O trabalho estabelece ações e obras prioritárias de adaptação e resiliência climática e será um importante instrumento de captação de recursos financeiros.

“Os municípios precisam se organizar para enfrentar o desafio das mudanças climáticas. É uma das prioridades do prefeito Chico Sardelli e estamos trabalhando para avançarmos nesse projeto. Americana está fazendo sua parte. As ações elaboradas vão projetar o futuro das novas gerações e do meio ambiente”, disse o secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira.

O Plano será um importante instrumento de adaptação e resiliência climática com diversas ações prioritárias estipuladas pelo município, além de ser também um fundamental instrumento para a captação de recursos financeiros tanto a nível nacional quanto internacional.

“Nossa capacitação está baseada no tripé do desenvolvimento social, econômico e ambiental, com o objetivo principal de melhorar a qualidade de vida da população”, destaca o assessor técnico do projeto ProAdapta, Armin Deitenbach.

Participam também do Projeto os municípios de Embu das Artes, Francisco Morato, Gabriel Monteiro, Guaratinguetá, Guarulhos, Jales, Iguape, São José do Rio Preto, Rosana, Registro e Ubatuba.

“Estabelecemos um cronograma de atividades e conteúdo em parceria com o Instituto Imaflora para a retomada e conclusão desse Projeto de vanguarda”, comenta o geólogo do Instituto de Pesquisas Ambientais da SIMA, Claudio Ferreira.

Os municípios participantes dessa etapa do Projeto foram escolhidos de acordo com informações do próprio Governo de São Paulo e de parâmetros estipulados pela Organização das Nações Unidas (ONU) baseados nos dez passos que os municípios devem seguir para melhorar sua capacidade de adaptação e resiliência climática.

A intenção é a partir dessa experiência piloto formatar um curso de Educação a Distância (EaD) para ser replicado aos 645 municípios do Estado de São Paulo.

Com a retomada dos trabalhos, o processo avança para a conclusão do Plano Municipal de Resiliência e Adaptação Climática, que será apresentado em abril em um evento em São Paulo.

Plano

A Secretaria de Meio Ambiente de Americana apresentou, em 14 de dezembro de 2021, durante o Seminário de Avaliação de Riscos Climáticos Municipais, realizado na Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, os resultados parciais do Projeto Municípios Paulistas Resilientes (PMPR), visando a elaboração do Plano Municipal de Adaptação e Resiliência Climática.

Na ocasião, o secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira, e os interlocutores diretora de Educação Ambiental e Planejamento, Kátia Birke, e o secretário adjunto de Meio Ambiente, Neto Franzato, apresentaram os resultados preliminares do projeto para a elaboração das matrizes baseada na análise dos dados do sistema AVA, sistema integrado de dados.

Segundo o secretário, “é possível prever como serão as mudanças climáticas e de temperatura, entre outras, no ano de 2050”.