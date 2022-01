Americana retoma ação contra infestação de pernilongos

A Secretaria de Saúde de Americana, por meio da Unidade de Vigilância em Saúde (Uvisa), retomou nesta segunda-feira (3) as ações de combate aos pernilongos, cuja infestação em diversas regiões da cidade tem causado transtornos aos moradores. Os trabalhos deverão se estender até o final desta semana.

A prefeitura contratou uma empresa especializada no combate aos insetos, cujos trabalhos tiveram início no dia 20 de dezembro de 2021. Na ocasião, os técnicos da empresa percorreram as margens do Ribeirão Quilombo, espargindo inseticida e aplicando larvicida, desde o viaduto da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304) até o bairro Carioba, além de outras regiões da cidade.

Agora, com a retomada das ações, a extensão do Ribeirão Quilombo está sendo refeita, bem como outras áreas que já haviam sido trabalhadas, nos bairros São Roque, Morada do Sol, Parque das Nações, Jaguari, Nova Carioba, Antônio Zanaga, entre outros.