Americana registra mais seis mortes Covid. Santa Bárbara, 1

Americana, por meio da Vigilância Epidemiológica, informou nesta sexta-feira (16) que foram registrados mais seis óbitos por Covid-19. A vizinha Santa Bárbara registrou apenas 1.

O caso de óbito foi:

– Um homem (38), morador do bairro São Luiz, sem informações de doenças preexistentes, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 30 de março;

– Um homem (62), morador do bairro Jardim Nossa Senhora do Carmo, portador de hipertensão arterial, que estava internado em hospital particular e faleceu no dia 3 de abril;

– Uma mulher (42), moradora do bairro Vila Margarida, sem informações de doenças preexistentes, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 11 de abril;

– Uma mulher (72), moradora do bairro São Benedito, portadora de hipertensão arterial, que estava internada no Hospital Municipal e faleceu no dia 13 de abril;

– Uma mulher (90), moradora do bairro Jardim Brasil, sem informações de doenças preexistentes, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 14 de abril;

– Um homem (59), morador do bairro Jardim da Paz, sem informações de doenças preexistentes, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 14 de abril.

Novos positivos

O município também teve confirmados 85 novos casos positivos, sendo 18 após realização de Testes Rápidos, dos quais 16 estão em isolamento domiciliar e dois já se recuperaram; e 67 após exames PCR, dos quais 13 estão em isolamento domiciliar, 48 já se recuperaram, além dos seis óbitos registrados.

Novos suspeitos

O boletim trouxe 11 novos casos suspeitos da doença.

Quadro geral

O quadro geral da Covid-19 em Americana é o seguinte: 14.890 casos positivos, sendo 23 internados, 434 óbitos, 339 em isolamento domiciliar, 14.094 recuperados e 114 casos suspeitos aguardando resultados de exames. Além disso, o município contabiliza agora 25.446 casos que eram considerados suspeitos, mas que já foram descartados pelo resultado de exame negativo.

SANTA BÁRBARA TEM UM IDOSO DE 92 ANOS COMO VÍTIMA

O Município de Santa Bárbara d’Oeste informa a atualização de casos do Coronavírus (Covid-19) nesta sexta-feira (16 de abril de 2021).

• 2543 casos suspeitos

• 13884 casos confirmados em pacientes moradores de Santa Bárbara d’Oeste e 36 de moradores de outros municípios

• 12952 casos curados

• 46712 casos descartados

• 432 óbitos confirmados

• 4 óbitos suspeitos

• 28 óbitos descartados

Consideram-se como casos suspeitos aqueles notificados como Síndrome Gripal, Síndrome Respiratória Aguda Grave e que estejam dentro dos critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde desde o início da pandemia.

Sobre o óbito:

Homem, 92 anos (Óbito em 01 de abril de 2021)