Americana registra mais quatro óbitos por Covid-19

A Prefeitura de Americana, por meio da Vigilância Epidemiológica, informou nesta terça-feira (21) o registro de mais quatro óbitos por Covid-19, totalizando 58 mortes por esta doença de residentes no município. São eles: um idoso de 75 anos, do São Domingos, que faleceu no dia 8 de julho no Hospital Municipal e tinha câncer e hipertensão; uma idosa de 70 anos, do Cariobinha, que faleceu no dia 10 de julho no Hospital Municipal e tinha diabetes; uma idosa de 94 anos, do Centro, que faleceu no dia 9 de julho em hospital particular e tinha fibrose pulmonar e demência; e um homem de 64 anos, do Jardim Brasil, que faleceu no dia 8 de julho em hospital particular de Campinas, não sendo informado se tinha outras doenças.

Por determinação do Governo do Estado, laboratórios particulares e farmácias passaram a fazer o registro dos exames realizados por meio do e-SUS Notifica, com a inclusão de todos que foram feitos desde o início da pandemia. Em razão disso, Americana teve o registro de 251 resultados positivos de exames realizados antes do dia 16 de julho e mais 109 considerados novos resultados positivos, ou seja, que foram feitos desta data até hoje. Assim, o município contabiliza agora 1.411 casos positivos de Covid-19.

O sistema de registro de notificações do Ministério da Saúde, o e-SUS Notifica, passou por atualização e implementação de melhorias e correções necessárias. Por isso, algumas notificações que estavam duplicadas no sistema foram excluídas, causando uma redução do número de resultados negativos de Covid-19. O município contabiliza agora 1.334 casos que eram considerados suspeitos, mas que foram descartados pelo resultado de exame negativo.

O boletim atualizado traz ainda mais 86 casos suspeitos de Covid-19, sendo que 60 estão em isolamento domiciliar e 26 estão internados.

O quadro geral da Covid-19 em Americana é o seguinte: 1.411 casos positivos, sendo 58 óbitos, 13 internados, 240 em isolamento domiciliar e 1.158 curados; 310 casos suspeitos aguardam resultados de exames, sendo seis óbitos, 40 internados em hospitais e 264 em isolamento domiciliar. Além disso, o município contabiliza agora 1.334 casos que eram considerados suspeitos, mas que já foram descartados pelo resultado de exame negativo.

Ocupação de leitos Covid-19

A Secretaria de Saúde de Americana informou, nesta terça-feira (21), às 11h20 horas, que a ocupação de leitos destinados exclusivamente para pacientes suspeitos ou confirmados de Covid-19 é de 65% com respiradores (de 57 no total, 37 estão ocupados) e de 70% sem respiradores (de 63 no total, 44 estão ocupados). Esse percentual leva em consideração todos os leitos do município, tanto do Hospital Municipal, quanto dos hospitais particulares.

A ocupação de leitos apenas no Hospital Municipal é a seguinte: 53% com respiradores (de 15 no total, 8 estão ocupados) e 80% sem respiradores (de 20 no total, 16 estão ocupados).

Ressalta-se que os dados do boletim da Vigilância Epidemiológica com relação aos internados podem ser divergentes dos dados de ocupação de leitos em razão de alguns fatores. O principal deles é que o boletim registra apenas os casos de residentes em Americana e a ocupação de leitos pode ser de pessoas que não residem no município, por isso, não constam no boletim. Outras situações são o tempo de notificação oficial do paciente internado e ocorrências de altas ou óbitos.