Americana registra mais dois óbitos por Covid

A Prefeitura de Americana, por meio da Vigilância Epidemiológica, informou nesta sexta-feira (11) que foram registrados mais dois óbitos por Covid-19, totalizando 187 mortes de residentes no município por esta doença. Os dois falecimentos ocorreram hoje, dia 11 de dezembro, no Hospital Municipal: uma idosa de 65 anos, moradora do Parque da Liberdade, que tinha doença cardíaca; e uma mulher de 51 anos, do Jardim Glória, que não tinha comorbidades informadas.

Novos positivos

O boletim atualizado trouxe ainda 78 novos resultados positivos de Covid-19, sendo 64 após realização de exames PCR e 14 após realização de testes rápidos.

Novos suspeitos

Americana também registrou 66 novos casos suspeitos de Covid-19, sendo que 19 pacientes estão internados e 47 estão em isolamento domiciliar aguardando os resultados de exames PCR.

Quadro geral

O quadro geral da Covid-19 em Americana é o seguinte: 7.245 casos positivos, sendo 187 óbitos, 16 internados, 266 em isolamento domiciliar e 6.776 recuperados; 141 casos suspeitos aguardam resultados de exames, sendo 38 internados em hospitais e 103 em isolamento domiciliar. Além disso, o município contabiliza agora 11.759 casos que eram considerados suspeitos, mas que já foram descartados pelo resultado de exame negativo.

Ocupação de leitos

A Secretaria de Saúde de Americana informou, nesta sexta-feira (11), que a ocupação de leitos destinados exclusivamente para pacientes suspeitos ou confirmados de Covid-19 é de 46% com respiradores (de 56 no total, 26 estão ocupados) e de 44% sem respiradores (de 71 no total, 31 estão ocupados). Esse percentual leva em consideração todos os leitos do município, tanto do Hospital Municipal, quanto dos hospitais particulares.

A ocupação de leitos apenas no Hospital Municipal é a seguinte: 47% com respiradores (de 17 no total, 8 estão ocupados) e 72% sem respiradores (de 18 no total, 13 estão ocupados). A ocupação de leitos em cada um dos hospitais particulares de Americana está disponível no site: www.americana.sp.gov.br/coronavirus

Ressalta-se que os dados do boletim da Vigilância Epidemiológica com relação aos internados podem ser divergentes dos dados de ocupação de leitos em razão de alguns fatores. O principal deles é que o boletim registra apenas os casos de residentes em Americana e a ocupação de leitos pode ser de pessoas que não residem no município, por isso, não constam no boletim. Outras situações são o tempo de notificação oficial do paciente internado e ocorrências de altas ou óbitos.