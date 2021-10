Americana registra mais 23 casos de Covid

Ocupação geral de leitos Nesta segunda-feira (25), a taxa geral de ocupação de leitos para Covid-19 no município é de 20,84% de leitos com respiradores (de 48 no total, 10 estão ocupados) e de 18,75% de leitos sem respiradores (de 48 no total, 9 estão ocupados).

No Hospital Municipal a taxa de ocupação é de 40% para leitos com respiradores (de 10 no total, 4 ocupados) e 46,67% sem respiradores (de 15 no total, 7 ocupados).

No Hospital São Lucas, a taxa de ocupação é de 30% para leitos com respiradores (de 10 no total, 3 ocupados) e 6,25% sem respiradores (de 16 no total, 1 ocupado).

No Hospital São Francisco a taxa é de 10% para leitos com respiradores (de 10 no total, 1 ocupado) e de 0% sem respiradores (de 14 no total, nenhum ocupado).

No Hospital Unimed a taxa é de 11,12% para leitos com respiradores (de 18 no total, 2 ocupados) e de 33,34% de leitos sem respiradores (de 3 no total, 1 ocupa