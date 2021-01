Americana registra mais 2 mortes da Covid-19

A Prefeitura de Americana, por meio da Vigilância Epidemiológica, informou nesta quarta-feira (20) que foram registrados mais dois óbitos por Covid-19. A cidade vai receber 3 mil doses da CoronaVac para vacinação na 1a fase do plano local.

São as vítimas da doença uma mulher de 70 anos, moradora do bairro Machadinho, que faleceu em sua residência no dia 7 de janeiro, sem informações sobre doenças preexistentes e um homem de 88 anos, morador do bairro Nova Carioba, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 17 de janeiro. Ele era diabético.

Novos positivos

Em função de problemas no sistema do Ministério da Saúde (E-SUS), o boletim atualizado trouxe apenas 5 novos casos positivos, todos após realização de exames PCR.

Novos suspeitos

Americana também registrou 18 novos casos suspeitos de Covid-19, sendo todos de pacientes internados aguardando resultados de exames.

Quadro geral

O quadro geral da Covid-19 em Americana é o seguinte: 9.863 casos positivos, sendo 9 internados, 239 óbitos, 142 em isolamento domiciliar e 9.473 recuperados; 86 casos suspeitos aguardam resultados de exames, sendo todos pacientes internados em hospitais. Além disso, o município contabiliza agora 15.866 casos que eram considerados suspeitos, mas que já foram descartados pelo resultado de exame negativo.

Ocupação de leitos

Nesta quarta-feira (20), a taxa geral de ocupação de leitos para Covid-19 no município é de 48% de leitos com respiradores (de 56 no total, 27 estão ocupados) e de 38% de leitos sem respiradores (de 71 no total, 27 estão ocupados).

No Hospital Municipal a taxa de ocupação é a seguinte: 47% com respiradores (de 17 no total, 8 estão ocupados) e 100% sem respiradores (de 18 no total, 18 estão ocupados). No Hospital São Lucas, a taxa de ocupação de leitos é de 70% com respiradores (de 10 no total, 7 estão ocupados) e 24% sem respiradores (de 17 no total, 4 estão ocupados); no Hospital São Francisco a taxa é de 33% de leitos com respiradores (de 15 no total, 5 estão ocupados) e de 11% sem respiradores (de 18 no total, 2 estão ocupados) e no Hospital Unimed a taxa é de 50% de leitos com respiradores (de 14 no total, 7 estão ocupados) e de 17% de leitos sem respiradores (de 18 no total, 3 estão ocupados).

Taxa de ocupação leitos- Covid – 20/1/2021

Leitos UTI (com respiradores)

Hospital Existentes Ocupados (%) HM 17 8 47% São Lucas 10 7 70% São Francisco 15 5 33% Unimed 14 7 50% Total 56 27 48%

Leitos Enfermaria (sem respiradores)