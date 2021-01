Americana registra 60,5 milímetros de chuva em 24h

Americana registrou 60,5 milímetros de águas de chuva num período de 24h, segundo a Defesa Civil de Americana. A situação está sendo monitorada devido ao estado de atenção e a população deve ficar alerta para os cuidados e prevenção.

“Temos que levar em conta as orientações de proteção. O Ribeirão Quilombo está com nível no limite, mas aguardamos que a água escoe com a trégua das chuvas. Este é o cenário da situação do mês de janeiro. São as pancadas de chuvas, enxurradas, o represamento das bocas de lobo, mas não tivemos nenhuma ocorrência de emergência na madrugada”, relatou a coordenadora da Defesa Civil de Americana, Marli Rodrigues dos Santos Kiriyama.

A cidade entrou em estado de atenção por causa da intensidade das chuvas e tempestades. A Defesa Civil já está fazendo as vistorias, monitorando o nível do ribeirão e avisando a população sobre os cuidados em situações de enchente e inundação. “Temos que ficar alerta nas áreas de riscos já mapeadas na cidade. Nas últimas 72 horas tivemos acumulado de 99.1, sendo que 80 milímetros é o estipulado para entrar em estado de atenção”, alerta Marli.