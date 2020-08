Americana registra 121 novos casos de coronavírus

A Prefeitura de Americana, por meio da Vigilância Epidemiológica, informou nesta sexta-feira (7) o registro de 121 novos resultados positivos de Covid-19, sendo 68 após realização de exames PCR e 53 após realização de testes rápidos. Desse total, quatro estão internados.

Novos suspeitos

Americana registrou também mais 170 novos casos suspeitos, sendo um óbito de uma mulher de 60 anos, moradora do bairro Machadinho, que faleceu no dia 6 de agosto no Hospital Municipal; nove internados e 160 que estão em isolamento domiciliar aguardando resultados de exames PCR.

Quadro geral

O quadro geral da Covid-19 em Americana é o seguinte: 2.695 casos positivos, sendo 89 óbitos, 36 internados, 284 em isolamento domiciliar e 2.286 recuperados; 667 casos suspeitos aguardam resultados de exames, sendo três óbitos, 22 internados em hospitais e 642 em isolamento domiciliar. Além disso, o município contabiliza agora 2.801 casos que eram considerados suspeitos, mas que já foram descartados pelo resultado de exame negativo.

Ocupação de leitos

A Secretaria de Saúde de Americana informou, nesta sexta-feira (7), às 11 horas, que a ocupação de leitos destinados exclusivamente para pacientes suspeitos ou confirmados de Covid-19 é de 57% com respiradores (de 58 no total, 33 estão ocupados) e de 62% sem respiradores (de 65 no total, 40 estão ocupados). Esse percentual leva em consideração todos os leitos do município, tanto do Hospital Municipal, quanto dos hospitais particulares.

A ocupação de leitos apenas no Hospital Municipal é a seguinte: 29% com respiradores (de 17 no total, 5 estão ocupados) e 72% sem respiradores (de 18 no total, 13 estão ocupados).

Ressalta-se que os dados do boletim da Vigilância Epidemiológica com relação aos internados podem ser divergentes dos dados de ocupação de leitos em razão de alguns fatores. O principal deles é que o boletim registra apenas os casos de residentes em Americana e a ocupação de leitos pode ser de pessoas que não residem no município, por isso, não constam no boletim. Outras situações são o tempo de notificação oficial do paciente internado e ocorrências de altas ou óbitos.