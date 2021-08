Americana reduz leitos de UTI-Covid devido à baixa ocupação

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi (HM) informou que por conta da baixa taxa de ocupação das últimas semanas, a partir da próxima sexta-feira (20) irá reduzir de 30 para 20 os leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) destinados à Covid-19. Já os leitos de enfermaria continuam com a mesma oferta, sendo 35 no total. Nesta terça-feira (17), dos 30 leitos existentes, apenas nove estavam sendo utilizados. Uma taxa de ocupação de 30%.

A decisão foi tomada após avaliações da equipe técnica em relação às últimas taxas de ocupação dos leitos de UTI, com a diminuição das internações, em grande parte proporcionada pelo avanço da vacinação no município. Além dos 20 leitos de UTI e 35 de enfermaria, o HM também irá manter dois médicos exclusivos para atuarem no atendimento à Covid-19.

“Trata-se de uma realocação estratégica dos leitos, até porque há uma necessidade para outras doenças e agravos, mas é claro que em caso de recrudescimento da pandemia o Hospital terá que reativar esses leitos novamente. Com o ritmo da vacinação e a queda nas internações em relação ao mês de julho, nós esperamos e torcemos para que isso não seja mais preciso”, declarou o superintendente da Fusame (Fundação de Saúde de Americana), Edson Eduardo Pramparo.

De acordo com o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, a redução não significa que o município esteja baixando a guarda, mas apenas adequando os leitos conforme as necessidades de momento. “As equipes técnicas avaliaram por mais de sete semanas e sempre com ocupação abaixo dos cinquenta por cento” disse o secretário. “É claro que, num primeiro sinal de alerta, o processo terá que ser revisto e uma nova adequação será feita”, ponderou Danilo.

A tendência de queda também se reflete nos hospitais particulares da cidade. O Hospital São Lucas está com 80% de ocupação, mas em contrapartida não havia nenhum paciente em leitos de enfermaria na segunda-feira (16), fato que se repetiu nesta terça-feira (17). O Hospital São Francisco está com 30% de ocupação e o da Unimed, com 44,45%.

A taxa geral de ocupação de leitos para Covid-19 no município é de 41,18% de leitos de UTI (68 leitos com 28 ocupados) e de 23,69% de leitos de enfermaria (76 leitos com 18 ocupados).

Desde o início da pandemia os hospitais vêm remanejando os leitos conforme a demanda existente para os casos de Covid-19 e à assistência para os usuários, de acordo com a necessidade, seja na urgência e emergência ou mesmo na rotina das alas de internações, além dos leitos necessários para a assistência de casos graves que exigem leitos de UTI.