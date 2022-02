Americana recebe veículo para o Meio Ambiente

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, recebeu nesta segunda-feira (7) um automóvel 4×4 a diesel para uso da Secretaria de Meio Ambiente, em ações educativas e de acompanhamento de compromissos ambientais em locais de difícil acesso do município. O veículo é fruto de convênio com o Governo do Estado e foi destinado a Americana por meio do Programa Segurança no Campo.

O veículo Chevrolet S10 modelo 4×4 a diesel turbo e cabine dupla é adaptado com giroflex e tecnologias como GPS e rádio comunicador, no valor de R$ 206.890,00. “Temos uma importante área denominada Apama (Área de Proteção Ambiental Municipal de Americana) e a chegada deste automóvel vem para ampliar nosso poder de proteção da flora, fauna e hidrografia do local. Agradeço o governo estadual por contemplar Americana entre os municípios atendidos pelo programa”, declarou o prefeito Chico Sardelli.

“Esta será uma importante ferramenta de trabalho para nós. Vamos utilizá-lo nas ações voltadas à agricultura urbana e na fiscalização de descarte irregular, além de empregá-lo no acompanhamento de compromissos ambientais em locais de difícil acesso”, declarou o secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira.