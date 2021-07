Americana recebe van especial para merenda

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, e o secretário de Educação, Vinicius Ghizini, entregaram, na manhã desta sexta-feira (30), uma van refrigerada Sprinter, com quatro portas, que será utilizada pelo setor de merenda. A aquisição, no valor de R$ 177 mil, foi feita com recursos próprios da Prefeitura, por meio de licitação.

“Esta van chega a Americana em boa hora. Estamos muito felizes em ver concretizados os investimentos feitos na Educação. Trabalhamos hoje para construir o futuro da cidade, e fazemos isso através da Educação”, afirmou o prefeito Chico Sardelli.

O veículo será utilizado na entrega de carne e frango para as escolas. Normalmente, os fornecedores entregam os produtos diretamente nas unidades escolares, mas uma parte das mercadorias fica estocada no setor de merenda para atender eventuais emergências. A van cuidará desses imprevistos.

“No momento de retorno gradual das aulas presenciais é fundamental garantirmos a estrutura para nossa equipe distribuir os alimentos necessários para a alimentação escolar”, disse o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.