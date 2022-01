Americana recebe Programa Paralímpico em fevereiro

Americana recebe, de 15 a 18 de fevereiro, o projeto PARALÍMPICO (Programa de Desenvolvimento Paralímpico), uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo por meio das Secretarias de Estado de Esportes e dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que conta com apoio da Prefeitura de Americana. O objetivo é fomentar o esporte paralímpico de base, com foco nos professores de Educação Física da rede pública, privada, de entidades e clubes, além de alunos de graduação do último ano de Educação Física e educadores que trabalham com práticas esportivas.

“Estamos muito felizes em ter Americana contemplada nesta importante iniciativa. Acredito no esporte como ferramenta de transformação social e a inclusão é parte importante na construção de uma sociedade justa para todos”, declarou o prefeito Chico Sardelli.

Durante os quatro dias do programa, os participantes terão a oportunidade de receber a Capacitação Técnica, com conhecimento teórico e prático do esporte paralímpico, com foco nas modalidades de Atletismo, Parabadminton, Goalball, Tênis de Mesa, Natação, Bocha, Ciclismo e Basquete cadeira de rodas.

As aulas práticas da Capacitação contarão com a aplicação de conceitos e técnicas, fundamentos básicos e adaptações necessárias para iniciar e dar continuidade ao processo educativo-esportivo nas modalidades destacadas.

“Nossa cidade é uma referência regional para o Esporte e, mais uma vez, isso é demonstrado. Convidamos todos os profissionais da Educação Física para que participem deste curso gratuito e que muito vai acrescentar na carreira profissional de cada um”, destacou a secretária municipal de Esportes, Grasiele Agostinho Rezende da Silva.

Na etapa inicial do projeto, concluída em agosto, 108 entidades foram homologadas e mais de 400 pessoas capacitadas em nove cidades. Para a nova etapa que será iniciada em Americana, o projeto foi ampliado. No total, passará por 18 cidades com capacidade de atender até 100 alunos em cada localidade.

Inscrições

Em Americana, o PARALÍMPICO será realizado entre os dias 15 e 18 de fevereiro, com abertura oficial no Teatro de Arena Elis Regina e aulas no Centro Cívico, localizado à Rua Sergipe, 230, no Jardim Colina.

Os interessados em participar do curso gratuito já podem se inscrever no site https://paralimpico.com.br/.