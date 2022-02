Americana recebe programa de treinamento em esportes paralímpicos

Profissionais de Educação Física têm uma excelente oportunidade de adquirir conhecimento e capacitação técnica em esportes paralímpicos. De 15 a 18 de fevereiro, Americana recebe o Programa de Desenvolvimento Paralímpico, uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo e apoio da Secretaria Municipal de Esportes.

O programa tem o objetivo de fomentar o esporte paralímpico de base, com foco nos professores de Educação Física da rede pública, privada, de entidades e clubes, além de alunos de graduação do último ano de Educação Física e educadores que trabalham com práticas esportivas.

As atividades gratuitas serão desenvolvidas das 8 às 18 horas, no Centro Cívico da Colina, que fica na Rua Sergipe, e as inscrições podem ser efetuadas pelo site https://paralimpico.com.br/ .

Durante os encontros, os participantes receberão capacitação técnica, com conhecimento teórico e prático do esporte paralímpico, com foco nas modalidades de atletismo, parabadminton, goalball, tênis de mesa, natação, bocha, ciclismo e basquete em cadeira de rodas.

As aulas práticas contarão com a aplicação de conceitos e técnicas, fundamentos básicos e adaptações necessárias para iniciar e dar continuidade ao processo educativo-esportivo nas modalidades mencionadas.