Americana recebe Prêmio Cidades Excelentes, da Band

Americana recebeu o Prêmio Cidades Excelentes, no pilar Infraestrutura e Mobilidade Urbana, organizado pelo Grupo Bandeirantes em parceria com o Instituto Aquila, em cerimônia realizada na noite desta quarta-feira (20), em São Paulo. O município ainda foi finalista em outras duas categorias. O prefeito Chico Sardelli participou da premiação, ao lado do vice-prefeito Odir Demarchi.

Americana foi a ganhadora no pilar Infraestrutura e Mobilidade Urbana, entre municípios paulistas com mais de 100 mil habitantes, e finalista entre os 3 municípios com mais de 100 mil habitantes melhores avaliados no pilar Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública e Grande Vencedor Estadual. O prefeito Chico Sardelli recebeu o prêmio das mãos do diretor geral de comunicação do Grupo Bandeirantes, Caio Carvalho.

“Odir e eu estamos muito felizes com este resultado. Fomos destaque em dois dos cinco pilares entre os municípios paulistas e pontuamos acima da média, ficando entre os três finalistas da principal premiação da noite, a de Grande Vencedor Estadual. Atribuo esse resultado a diversos fatores: inscrevemos seis projetos em diversas áreas para complementar as informações estatísticas colhidas pelos organizadores do prêmio, envolvendo nove secretarias e autarquias. Além disso, Americana é um município altamente urbanizado e com boa infraestrutura, a qual estamos trabalhando para ampliar. E nosso projeto do Comitê de Retomada Econômica, já premiado pelo governo estadual, contribuiu para o resultado no pilar específico”, declarou o prefeito.

O PRÊMIO

Foram premiadas as cidades que obtiveram os melhores resultados no Índice de Gestão Municipal Aquila (IGMA), elaborado com informações públicas atualizadas e auditadas pela organização do prêmio.

Os municípios inscritos foram divididos em três grupos: até 30 mil habitantes, entre 30 mil e 100 mil habitantes e acima de 100 mil habitantes. A premiação analisou os municípios paulistas em cinco pilares: Eficiência Fiscal e Transparência; Educação; Saúde e Bem-Estar; Infraestrutura e Mobilidade Urbana e Desenvolvimento e Ordem Pública.

O pilar Infraestrutura e Mobilidade Urbana avaliou as condições ambientais urbanas e habitacionais, serviços coletivos urbanos, abastecimento de água, frota de veículos por habitante e deslocamento de casa para o trabalho em menos de uma hora.

Já o pilar Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública avaliou o PIB (Produto Interno Bruto) per capita, índice da renda domiciliar per capita, jovens com 25 anos ou mais que completaram o Ensino Médio, pessoas com 25 anos ou mais que completaram o Ensino Superior, porcentagem de pobres na população, renda domiciliar per capita, porcentagem da PEA (População Economicamente Ativa) empregada, taxa de homicídios, taxa de homicídios por arma de fogo e taxa de mortes no trânsito.

A principal premiação da noite, de Grande Vencedor Estadual, analisou o equilíbrio de cada município entre os cinco pilares apresentados, destacando as cidades com o IGMA mais alto.

Os 15 vencedores da etapa paulista estarão na fase final, em Brasília, com os melhores gestores de outros estados, na fase nacional da premiação.

O vídeo completo da premiação está disponível no link https://www.youtube.com/watch?v=3PuZQ6bR4Tw&feature=emb_imp_woyt