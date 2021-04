Com mais vacinas, Americana inicia 65+ na terça

Nesta segunda-feira a Vigilância Epidemiológica irá retirar um novo lote de vacinas contra a Covid-19. O novo quantitativo é de 6.810 doses da vacina Astrazeneca, sendo 2.290 para segunda dose em profissionais de saúde e 4.520 para primeira dose em idosos com idade entre 65 e 66 anos.

Com esse novo lote a Secretaria de Saúde irá retomar na próxima terça-feira (20) a vacinação no posto de drive-thru da Avenida Antônio Pinto Duarte, com a primeira dose para os idosos com 65 anos ou mais e mantém a vacina da segunda dose de idosos acima de 69 e profissionais de saúde por agendamento.

Também será aberto agendamento para primeira dose dos idosos de 65 anos ou mais, nas unidades básicas de saúde, no sábado (17) a partir das 16h.

Portanto, na segunda-feira (19) a vacina contra a Covid-19 será apenas por agendamento, sendo a primeira dose aos idosos com 67 anos e, a segunda dose, para os idosos com 69 anos e profissionais de saúde.

Além da vacina contra a Covid-19, a Vigilância Epidemiológica vai retirar também outro lote de vacina contra a Influenza, sendo 5.370 doses para dar continuidade na primeira fase da campanha.