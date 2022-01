Americana recebe nova van para transporte de pacientes

O prefeito Chico Sardelli recebeu, nesta sexta-feira (28), uma nova van com 16 lugares para o transporte social de pacientes que realizam tratamento em unidades de saúde de outros municípios. O veículo Renault tem espaço para 15 pacientes, além do motorista, e foi adquirido por intermédio do trabalho do deputado Ataíde Teruel e do vereador Leco Soares. A entrega das chaves ocorreu no Paço Municipal, com a presença do vereador, de representantes do deputado e de representantes da Secretaria de Saúde e da Fusame (Fundação de Saúde de Americana).

O novo veículo foi adquirido com o investimento de R$ 187 mil em recursos do Governo Estadual, sem a necessidade de contrapartida municipal. “Agradecemos mais uma vez o deputado Ataíde Teruel por mais esta conquista para Americana. Estamos qualificando a Saúde prestada aos americanenses graças ao apoio de diversos parceiros e Teruel tem contribuído constantemente com Americana”, declarou o prefeito Chico Sardelli.

Com a nova van, a Secretaria de Saúde reforça a frota para encaminhar usuários do SUS a cidades como São Paulo, Campinas, Jaú, Ribeirão Preto, Barretos, Bragança Paulista, entre outras, para a realização de procedimentos de saúde necessários.

Estiveram presentes na entrega Abner Silva e Gustavo Pegorari, representando Teruel, os secretários municipais de Gestão de Convênios, Vinicius Zerbetto, e de Comunicação e Tecnologia da Informação, Allisson Roberto; o presidente da Fusame, Douglas Magalhães Ferreira; e o secretário adjunto de Saúde, Fábio Joner, representando o secretário municipal de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.