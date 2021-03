Americana recebe nova ambulância para transporte social; verba do PCdoB

A Secretaria de Saúde de Americana recebeu nesta terça-feira (16), uma nova ambulância para integrar a frota do município. Trata-se de um veículo tipo furgão Renault Master L2H2, que será utilizado no transporte social de pacientes que realizam tratamento em unidades de saúde de outros municípios.

A compra da viatura foi viabilizada por meio de uma emenda parlamentar do deputado federal, Orlando Silva, em proposta cadastrada em 2020 no valor de R$ 225 mil. Com o processo licitatório, a prefeitura conseguiu adquirir o veículo ao custo final de R$ 180.500,00.

Com a nova ambulância, a Secretaria de Saúde reforça a frota para encaminhar usuários em cidades como São Paulo, Campinas, Jaú, Ribeirão Preto, Barretos, Bragança Paulista, entre outras. “A chegada de mais uma ambulância nos permite melhorar a oferta de transporte aos usuários, com mais conforto, segurança e eficiência” comentou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.