Americana recebe mais vacina e segue com grupo com comorbidades

A Vigilância Epidemiológica de Americana retirou nesta quinta-feira (13) mais um lote de vacinas no almoxarifado do DRS-7 (Departamento Regional de Saúde), de Campinas. Ao todo são 7.660 doses da vacina AstraZeneca/Fiocruz.

A distribuição, de acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, será de 2.800 doses para completar o esquema vacinal em idosos com idade acima de 80 anos e 4.860 unidades para a primeira dose em portadores de comorbidade e deficientes permanentes com 50 anos ou mais.

A Secretaria de Saúde já liberou o agendamento, que também contempla outros grupos, como profissionais de saúde, portadores da Síndrome de Down e transplantados com idade superior a 18 anos e idosos com 60 anos ou mais.

Além desses grupos, o agendamento também está aberto para a segunda dose da vacina em profissionais de saúde, profissionais da Educação com 47 anos ou mais e idosos com idade entre 80 e 89 anos.