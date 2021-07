Americana recebe mais R$ 650 mil em emendas parlamentares

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, e o vice-prefeito Odir Demarchi receberam, nesta terça-feira (20), o deputado estadual Ataide Teruel, que anunciou a destinação de duas emendas parlamentares para a cidade, no valor total de R$ 650 mil. O investimento foi intermediado pelo vereador Leco Soares, que também participou do encontro.

Uma das emendas, no valor de R$ 500 mil, será utilizada no custeio da saúde e já foi creditada nas contas da Administração Municipal, de acordo com o assessor institucional responsável pela área de convênios, Vinícius Zerbetto. O segundo recurso, no valor de R$ 150 mil, será aplicado na compra de uma van para transporte de pacientes.

Teruel destacou o compromisso de seu mandato em promover a saúde pública nos municípios paulistas. “Isso para mim é muito importante, fico feliz porque estou focando na saúde e na assistência social. É interessante ajudar santas casas, hospitais filantrópicos, custeio de saúde. Esse trabalho é longo e gratificante”, disse o deputado.

É a segunda emenda que Teruel destina para Americana este ano. Em abril, Chico recebeu em seu gabinete o vereador Leco para discutir a aplicação de R$ 1 milhão intermediado por ele junto ao deputado estadual. O recurso para infraestrutura deve ser utilizado no recapeamento da Avenida 9 de julho, Rua Bulgária, Rua Amálio Benencase, Rua Bélgica e parte da Rua Hungria.

Chico mais uma vez agradeceu o empenho dos parlamentares. “Fico muito satisfeito em contar com o trabalho e a parceria do deputado Ataide Teruel, que tem se aplicado no atendimento aos pedidos intermediados pelo Leco. Estou feliz mas quero mais melhorias para Americana”, disse o prefeito.