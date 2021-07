Americana recebe mais doses e inicia vacinação 34+

A Secretaria de Saúde de Americana recebeu, nesta quarta-feira (14), mais um lote contendo 11.630 doses de vacinas contra a Covid-19. Este novo lote é destinado à primeira dose para pessoas com 34 anos ou mais e a segunda dose a quem tem 63, 65 e 66 anos.

A partir desta quinta-feira (15) o município vai reduzir a faixa etária contemplada, que passa a ser de 34 anos. A xepa da vacina (sobra de doses) também irá contemplar pessoas mais jovens, sendo agora a partir dos 29 anos.

Nesta quinta-feira (15), o agendamento vai ter o seguinte esquema:

Receberão a primeira dose:

Pessoas com 34 anos ou mais, gestantes e puérperas, portadores de comorbidades, deficientes permanentes e profissionais da Educação, com 18 anos ou mais.

Receberão a segunda dose:

Profissionais de saúde, profissionais da Educação com 45 anos ou mais, gestantes e puérperas com 18 anos ou mais e idosos com 63 anos ou mais. Os moradores de 43 anos ou mais que receberam a primeira dose da vacina Coronavac, devem aguardar até o dia 21 de julho para tomar a segunda dose, pois o município ainda não recebeu o lote equivalente a essa aplicação.

O agendamento estará disponível a partir das 16h desta quarta-feira e deve ser feito no site www.americana.sp.gov.br/saude/agendamentovacina.

Xepa da vacina

Para a xepa da vacina, os moradores devem se cadastrar pessoalmente, ou por telefone, em uma das unidades básicas de saúde e aguardar serem chamados. O endereço e telefone de cada unidade estão disponíveis no site saudeamericana.com.br onde o morador deve acessar a aba “estrutura” e clicar em Unidades Básicas de Saúde.

A Vigilância Epidemiológica esclarece a vacina somente é oferecida de acordo com a disponibilidade do imunizante durante a campanha.