Americana acabou de receber mais 7.750 doses da vacina Coronavac, produzida pelo Instituto Butantã. São 2.590 doses destinadas para segunda dose de idosos com 77 anos ou mais; 3.290 para primeira dose de idosos com 70 e 71 anos; e 1.870 para primeira dose de idosos com 69 anos. Esse quantitativo deve contemplar todo o público destas faixas etárias residente no município.