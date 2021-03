Americana recebe mais 5 mil doses da vacina contra Covid19

Americana recebeu hoje (17) mais 5.070 doses da vacina Coronavac, do Instituto Butantã. Elas serão destinadas para a primeira dose de idosos com 72 anos ou mais e para a segunda dose de idosos com 80 anos ou mais.

A Secretaria de Saúde já vacinou 16.699 pessoas com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Na terça-feira (16) foram imunizadas 388 pessoas, entre idosos acima de 75 anos e profissionais de saúde, além de um idoso acamado.

Os técnicos também efetuaram a segunda dose em 308 pessoas, entre profissionais de saúde, idosos acima de 85 anos e idosos de casas de repouso, totalizando 6.737 pessoas vacinadas com a dose complementar.

Nesta quarta-feira (17) a vacinação prossegue, sendo efetuada a primeira dose em idosos acima de 75 anos, no drive thru em frente à UBS Cillos, das 8h30 às 19h e também por agendamento por meio do site www.saudeamericana.com.br, lembrando que a segunda dose somente está sendo feita por agendamento.

O governador do Estado de São Paulo, João Doria, anunciou, também nesta quarta, a antecipação da vacinação de 72 a 74 anos para esta sexta-feira, dia 19.