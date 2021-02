Americana recebe mais 4.555 doses da vacina CoronaVac

A Secretaria de Saúde de Americana recebeu nesta terça-feira (9), mais um lote da vacina CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac. Uma equipe da Vigilância Epidemiológica foi retirar o lote diretamente no almoxarifado do Departamento Regional de Saúde, de Campinas (DRS-7).

De acordo com a Vigilância, 3 mil doses serão destinadas para aplicação da segunda dose aos já vacinados, enquanto o restante será reservado aos idosos com 85 anos ou mais, faixa etária prevista para a próxima fase, que deverá começar no dia 15 de fevereiro.

O secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, comemorou o recebimento de mais essa remessa e disse que o município está avançando com a vacinação de acordo com a disponibilidade de doses. “É essencial recebermos as vacinas, o ideal era que já tivesse disponível para toda a população, mas enquanto isso não acontece, nós continuamos seguindo as diretrizes do plano estadual e federal de vacinação, com os devidos critérios de prioridades”, afirmou Danilo.

Até a segunda-feira (8) o município havia vacinado 5.255 pessoas, sendo que a atual fase da campanha é destinada aos idosos com 90 anos ou mais e profissionais de saúde.