Americana recebe mais 2.162 doses da vacina

A Secretaria de Saúde de Americana recebeu, nesta segunda-feira (15), 2.162 doses de vacinas contra a Covid-19. Foram recebidas 1.310 doses da vacina Coronavac, para uso em primeira dose aos moradores com 18 anos ou mais e 852 da Pfizer, para adolescentes com idade entre 16 e 17 anos, portadores de comorbidade, além de deficientes, gestantes e puérperas.

A vacinação aos adolescentes está prevista para começar na próxima quarta-feira (18), conforme cronograma do governo estadual, porém, o município aguarda as orientações e atualização do documento técnico que norteia a campanha.

Por enquanto a Secretaria de Saúde segue vacinando com a primeira dose, os moradores com 18 anos ou mais, gestantes e puérperas, portadores de deficiência permanente, além dos profissionais da área da Educação, todos com 18 anos ou mais.

A segunda dose está sendo aplicada na população em geral, de acordo com o prazo determinado pelo imunizante recebido na primeira aplicação, conforme anotação no cartão de vacinação.

O agendamento deve ser feito pelo site www.saudeamericana.com.br