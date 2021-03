Americana recebe mais 1.555 doses da CoronaVac

A Secretaria de Saúde de Americana recebeu nesta segunda-feira (8) mais um lote contendo 1.555 doses da vacina CoronaVac. São 155 frascos multidoses e mais cinco frascos com dose única, retirados pela Vigilância Epidemiológica no almoxarifado do Departamento Regional de Saúde (DRS-7), de Campinas.

O novo lote será utilizado na aplicação da segunda dose em idosos com idade entre 85 e 89 anos, cujo agendamento está sendo realizado pelo site da Secretaria de Saúde (www.saudeamericana.com.br) e também no drive thru, em frente à UBS Cillos, das 8h30 às 19h. No caso do drive thru, não há necessidade de agendamento prévio.