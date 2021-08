Americana recebe kits escolares da Suzano

A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH) da Prefeitura de Americana recebeu, na manhã desta quinta-feira (12), a doação de 180 kits de materiais escolares da empresa Suzano. A secretária da pasta, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, agradeceu as doações, que serão destinadas às famílias atendidas no território do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do Jardim Guanabara.

“Agradecemos, em nome do prefeito Chico Sardelli, a toda a equipe da empresa Suzano pela entrega dos kits de materiais escolares, que serão muito importantes e irão ajudar as famílias atendidas pelos serviços socioassistenciais do território compreendido pelo Cras Guanabara e as que fazem parte do atendimento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, ofertado pela Cruzada das Senhoras Católicas. É uma atenção especial da empresa que, além de atender uma demanda do município, ajuda a incentivar os alunos”, disse a secretária da SASDH.

De acordo com os consultores de Desenvolvimento Social da empresa Suzano, Adriano Silva Martins e Henrique Quero Polli, a empresa Suzano tem uma política de doação e investimento social junto à comunidade. O Programa de Relacionamento desenvolve projetos para geração de renda, como o projeto de Hortas Urbanas, que está sendo implantado no bairro Antonio Zanaga, atendendo a população de baixa renda.

Os kits contêm mochila e materiais escolares para alunos do 1º ano ao ensino médio, segundo o analista de Recursos Humanos da empresa Suzano, Alif de Sousa dos Santos.

A coordenadora do Cras Guanabara, Patrícia Pelisson, e a coordenadora da Proteção Básica da SASDH, Janaína Malagi Basso, também agradeceram à empresa Suzano pela atenção especial com a população em situação de vulnerabilidade do município e a parceria da empresa, prefeitura e comunidade.