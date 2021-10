Americana recebe doses da Pfizer e retoma vacinação em adolescentes

A Secretaria de Saúde de Americana recebeu nesta quarta-feira (27) 1.002 doses da vacina Pfizer, destinadas à primeira aplicação em adolescentes com idade entre 12 e 17 anos. A destinação foi possível devido às doses remanescentes de outras cidades, cuja transferência ao município foi realizada pelo GVE (Grupo de Vigilância Epidemiológica), órgão da Secretaria Estadual da Saúde responsável pela campanha em nível regional.

Nesta quarta-feira (27) serão abertas algumas vagas, a partir das 14h, para vacinação com doses excedentes, específicas aos adolescentes, e no sábado (30) haverá um posto exclusivo para atender esse público, com agendamento aberto na quinta-feira (28) no site (www.saudeamericana.com.br).

Segundo a Vigilância, a quantidade ainda é insuficiente para suprir toda a demanda, porém será possível ampliar a cobertura nos adolescentes, cuja vacinação foi suspensa no início de setembro devido à falta do imunizante.