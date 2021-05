Americana recebe 800 cestas básicas do Fundo Social de São Paulo

O prefeito Chico Sardelli, o vice-prefeito Odir Demarchi e a presidente do Fundo Social de Solidariedade de Americana, Lionela Ravera Sardelli, receberam nesta quarta-feira (26), a doação de 800 cestas básicas do Governo do Estado, por meio do Fundo Social de São Paulo. Os alimentos serão distribuídos para famílias em situação de vulnerabilidade social que estão cadastradas no site da Prefeitura Municipal e nos Cras (Centros de Referência de Assistência Social).

“Agradeço muito a presidente do Fundo Social de São Paulo, Bia Dória, por incluir Americana nas doações e vamos conseguir ajudar diversas famílias que estão passando por muitas dificuldades. Nossos projetos sempre incluíram auxiliar pessoas necessitadas e com a pandemia esse número aumentou bastante. Portanto, cada ajuda é muito bem-vinda e estamos de portas abertas para quem quiser ser nosso parceiro e também ajudar os que mais precisam”, disse Lionela.

De acordo com o Fundo Social de São Paulo, a doação faz parte de uma parceria com o Governo do Estado para atendimento de todos os municípios do Estado que, em razão da pandemia, tiveram um aumento exponencial por atendimento da população em situação de vulnerabilidade social. Diante desta necessidade, o FUSSP e Governo do Estado vem empregando grandes esforços para arrecadar alimentos para estes sejam distribuídos aos municípios.

Chico fez questão de agradecer a presidente do Fundo Social de São Paulo durante sua participação em reunião on-line com Bia Dória, com a secretária estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Célia Leão, com a Agemcamp (Agência Metropolitana de Campinas) e com prefeitos da RMC (Região Metropolitana de Campinas) sobre políticas públicas para a inclusão de pessoas com deficiência.

Além das famílias cadastradas, o Fundo Social de Americana ajuda sempre que possível entidades assistenciais e instituições religiosas do município. Além de alimentos e cestas básicas, podem ser doados produtos de higiene pessoal e de limpeza. O Fundo Social fica na Rua Antonio Frezzarim, 412, no Jardim São Paulo.