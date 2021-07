Americana recebe 11.500 testes para Covid-19

A Secretaria de Saúde de Americana recebeu nesta segunda-feira (26) um lote de 11.500 testes para Covid-19 da Secretaria Estadual da Saúde, por meio de uma deliberação da CIB (Comissão Intergestores Bipartite). A entrega do material foi realizada pelo Departamento Regional de Saúde (DRS-7 Campinas).

Os testes são do tipo teste rápido antígeno e serão utilizados no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, no Pronto-Atendimento do bairro Antônio Zanaga e em todas as Unidades Básicas de Saúde, sendo aplicados conforme os critérios epidemiológicos vigentes.

Além dessa remessa, o município também iniciou abertura de ata de registro de preço para a aquisição de até 100 mil testes. Nesse caso, a Secretaria de Saúde vai adquirir quantidades necessárias conforme a demanda, com o preço vigente por um período de 12 meses.

O município também vem fazendo uso de 20 mil testes adquiridos pela Câmara Municipal durante o mês de junho, com recursos do duodécimo que seria devolvido à Prefeitura.

“A utilização dos testes para a Covid-19 é uma das estratégias usadas pelos municípios, para avaliar o comportamento da transmissão e adotar outras medidas de controle no menor espaço de tempo possível”, explicou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.