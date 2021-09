Com o apoio da empresa RKM transportes, Americana recebeu nesta quarta-feira (22) a doação de 1.400 cestas básicas do Governo do Estado, por meio do Fundo Social de São Paulo. A RKM fez o transporte e trouxe as doações até Americana.

Os itens serão distribuídos para famílias com vulnerabilidade social e risco, cadastradas nos CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e no site da Prefeitura Municipal para receberem os benefícios, em função do enfrentamento ao Covid-19.