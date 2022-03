Americana abre processo seletivo para professores temporários; 117 vagas

A Secretaria de Educação de Americana vai realizar um processo seletivo para contratação de professores temporários, que irão substituir os profissionais efetivos com o objetivo de suprir vacâncias, licenças, afastamentos e ausências. As inscrições poderão ser realizadas de 28 de março a 4 de abril pelo site http://processoseletivo.seducpma.com . Não será cobrada taxa de inscrição.

A medida está sendo tomada para suprir a demanda atual, que é de 117 vagas, até que o concurso público seja realizado. O processo já está em andamento e o mesmo também deve ocorrer ainda neste ano.

“A maior quantidade de vagas é justamente para professor de creche, que é uma função que temos compromisso em realizar rapidamente as adequações necessárias”, comentou o secretário municipal de Educação, Vinicius Ghizini. “Estamos muito confiantes que teremos grande procura nas inscrições para que possamos resolver essa demanda atual e oferecer um atendimento cada vez melhor às nossas crianças”, completou.

O prefeito Chico Sardelli informou que os esforços estão concentrados para a realização do concurso o mais rápido possível. “O processo seletivo é importante e nos permite ter uma resposta imediata à necessidade de preenchimento das vagas. Mas nosso trabalho está focado para que o concurso aconteça e possamos suprir de maneira efetiva o que precisamos de profissionais nas nossas escolas”, ressaltou.

O edital com todos os detalhes do processo foi publicado no Diário Oficial do Município nesta quarta-feira, 23 de março, e também estará disponível nas edições dos dias 24 e 25. A edição pode ser acessada pelo link: https://diariooficial.americana.sp.gov.br/diario-oficial-index.php .

A prova escrita está agendada para o dia 10 de abril, às 8 horas, em local que será divulgado posteriormente com a lista dos inscritos. Já a homologação e publicação da classificação final será no dia 20 de abril.

Ao todo, serão abertas 117 vagas para diversas funções. Confira:

– Professor de creche substituto – 40 vagas – remuneração de R$ 15,04 por hora (este valor pode ser alterado, pois encontra-se em tramitação projeto para alteração adequando ao piso nacional estabelecido pela Lei Federal nº 11.738/2008);

– Professor de Educação Básica 1 – Educação Infantil Substituto – 20 vagas – R$ 22,39/hora;

– Professor de Educação Básica 1 – Ensino Fundamental Substituto – 35 vagas – R$ 22,39/hora;

– Professor de Educação Básica 2 Substituto (PEB 2) Artes – 3 vagas – R$ 24,55/hora;

– Professor de Educação Básica 2 Substituto (PEB 2) Ciências Físicas e Biológicas – 3 vagas – R$ 24,55/hora;

– Professor de Educação Básica 2 Substituto (PEB 2) Geografia – 3 vagas – R$ 24,55/hora;

– Professor de Educação Básica 2 Substituto (PEB 2) História – 3 vagas – R$ 24,55/hora;

– Professor de Educação Básica 2 Substituto (PEB 2) Educação Física – 3 vagas – R$ 24,55/hora;

– Professor de Educação Básica 2 Substituto (PEB 2) Inglês – 1 vaga – R$ 24,55;

– Professor de Educação Básica 2 Substituto (PEB 2) Língua Portuguesa – 3 vagas – R$ 24,55;

– Professor de Educação Básica 2 Substituto (PEB 2) Matemática – 3 vagas – R$ 24,55.