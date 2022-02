Americana realiza Dia C de Vacinação contra Covid neste sábado

A Secretaria de Saúde de Americana realiza, neste sábado (5), o Dia C de Vacinação contra a Covid-19. A ação vai ocorrer das 8 às 16 horas, em dois postos de vacinação para pessoas acima de 12 anos e em quatro locais para crianças.

As unidades básicas de saúde do Parque das Nações e da Vila Gallo aplicarão a vacina na população maior de 12 anos. Já as crianças de 5 a 11 anos serão imunizadas nas unidades do Jardim São Paulo, Jardim Boer, Jardim Brasil e ESF Jaguari.

Para se vacinar é necessário fazer o agendamento, que estará aberto a partir de 14 horas desta sexta-feira (4), no site www.saudeamericana.com.br ou www.americana.sp.gov.br/saude/agendamentovacina.

Para se vacinar, a criança precisa estar acompanhada dos pais ou responsáveis legais ou de um adulto que apresente um termo de assentimento assinado pelos pais ou responsáveis legais, conforme determinação do Estado. Esse termo está disponível para impressão no site de agendamento, assim como a lista de comorbidades consideradas neste momento da vacinação.

É preciso também apresentar: CPF ou Cartão SUS; RG ou Certidão de Nascimento; comprovante de endereço no nome dos pais ou responsáveis legais da criança; além da carteira de vacinação de rotina, uma vez que a recomendação é de um intervalo de 14 dias entre a última vacina tomada e a imunização contra a Covid-19.

Nos casos das crianças com comorbidades ou deficiências permanentes, no ato da vacinação, é obrigatória a apresentação de um documento atual de comprovação, como carta médica, atestado, relatório, laudo, constando CRM e CID.

As pessoas com 12 anos ou mais precisam levar o comprovante de endereço, documento com foto. CPF e o cartão de vacina no caso de segunda dose ou dose adicional. Pacientes imunossuprimidos devem comprovar a situação por meio de carta ou laudo médico.