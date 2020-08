Americana tem sua ‘Rainha do TikTok’

Parece que Americana já tem sua ‘Rainha do TikTok’. Brincadeiras a parte, Marília Caputti tem usado o TikTok para levar dicas bacanas para a sociedade e descontração neste momento tenso que o mundo vive com o covid-19 e isso tem somado a apresentadora, grande satisfação em fazer o bem para quem for alcançado por sua simpatia e comportamento encorajador e atitudes influenciadoras para trazer mais fôlego para seus seguidores.

Suas publicações tem na grande maioria o engajamento social, e a exemplo disso temos o destaque sobre o uso da camiseta de forma que ela substitua a máscara obrigatória nos tempos de covid-19. Esses vídeos você que não tem o app também podem ser vistos nas páginas sociais com garantia de risadas e sempre aprender algo para você e para ajudar o próximo! Atualmente, o app já foi baixado mais de 1,2 bilhão de vezes, e é responsável pelo início de vários memes que acabam se tornando famosos em outras plataformas, como o Twitter e o Facebook.