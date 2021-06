Americana. Radialista morre de Covid

Luto no rádio Americanense. Morreu na noite desta segunda-feira (14) em decorrência do novo Coronavirus a locutora e apresentadora Érica Paixão de 40 anos. A informação foi confirmada por amigos ligados à família. Erica estava internada há pouco mais de duas semanas e na noite deste domingo havia sido intubada após uma rápida melhora no quadro de saúde.

Americana teve o recorde de mortes da Covid nesta segunda-feira, com 22 óbitos registrados.

Erica tinha tomado a primeira dose da vacina dias antes de ser internada. A locutora era muito conhecida por sua alegria e estilo sertanejo raiz que gostava, trabalhou em rádios como Azul celeste/Azul, Voce/Clube e apresentou programas na TV IN/RPTV, canal Net Cidade e havia acabado de estreiar um programa na TV web SPTV.