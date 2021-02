Americana quer protocolo contra violência infantil

A secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, a equipe de gestão da Secretaria e a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Maria Aparecida Pirassoli Brás Conte, estiveram na manhã desta sexta-feira (19) com o Dirigente Regional de Ensino, professor Haroldo Ramos Teixeira, para discutirem sobre atendimento à criança e ao adolescente.

Segundo a secretária Juliani, a pauta da reunião foi centrada na implementação do Protocolo Municipal, que institui os fluxos de atendimento às crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência.

Uma capacitação para toda rede de proteção de crianças e adolescentes, em especial para os professores está sendo articulada. “O objetivo será qualificar a acolhida, escuta especializada e encaminhamentos de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência”, explicou a secretária de Assistência Social.